Yolo, definiti i termini dell'aumento di capitale. Al via il 26 gennaio

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, hasociale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti. L'AuCap, per un, incluso eventuale sovrapprezzo, è stato deliberato lo scorso 15 dicembre 2025 dal CdA.Le. Il Piano si articola in tre direttrici strategiche: crescita organica e inorganica dell'attività di broker assicurativo digitale; valorizzazione della business line Tech Services, anche tramite l'individuazione di un partner strategico; e razionalizzazione e ottimizzazione della struttura dei costi. Il Piano prevede ricavi pari a circa 17 milioni di euro nel 2026 e superiori a 29 milioni di euro nel 2028 (CAGR '25-'28 oltre il 30%), con redditività positiva e in crescita, un EBITDA margin Adjusted in aumento da circa 11% nel 2026 a circa 23% nel 2028, Free Cash Flow Operativo positivo a partire dal 2026 e pari a circa 3 milioni di euro nel 2028, nonché un'incidenza dei costi operativi in riduzione da circa il 35% nel 2026 a circa il 25% nel 2028.L'aumento di capitale prevede, in particolare, l'emissione di massime 7.027.035 nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti della società, nel rapporto di, da liberarsi in denaro, al prezzo unitario di sottoscrizione di 0,85 euro, per un ammontare complessivo di massimi 5.972.979,75 euro, con termine di sottoscrizione al 31 dicembre 2026.Nel rispetto di quanto stabilito dall'assemblea, il prezzo unitario di sottoscrizione è stato determinato tenendo conto delle condizioni di mercato e dell'andamento del titolo e con uno2026, nonché uno sconto rispettivamente pari a -9%, -18,8% e -26,7% rispetto ai prezzi medi ponderati del titolo negli ultimi 1, 3 e 6 mesi.I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel(estremi inclusi), con negoziazione in Borsa dei diritti nel periodo compreso tra il 26 gennaio e il 13 febbraio (estremi inclusi). Gli eventuali diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di offerta verranno offerti in Borsa. Non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento. Nell'aumento di capitale Yolo sarà assistita da EnVent Italia SIM in qualità di Global Coordinator, Arranger e Bookrunner.