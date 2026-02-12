Banche: utili record ma 8mila posti di lavoro in meno

(Teleborsa) - Nel(+10,6% sul 2024), con un. La flessione del margine di interesse (-5,1%) è stata compensata dalla crescita di commissioni (+6%) e attività assicurativa (+17,1%), che pesano ormai per il 39% dei ricavi, ben sopra la media europea.Nonostante i risultati,Il cost/income scende al 42% e il costo del lavoro rappresenta solo il 25,8% dei proventi operativi. In aumento la produttività, con commissioni nette per dipendente a +8,6%. Migliora la qualità del credito (Npl ratio all’1,2%) e cresce la raccolta, mentre il Cet1 resta sopra il 14% nonostante dividendi e buyback."Dall’analisi dei risultati record conseguiti nel 2025 dai primi cinque gruppi bancari italiani emerge il forte orientamento dell’attività ai business del risparmio – commenta il– Le commissioni e il risultato dell’attività assicurativa, che in gran parte deriva da rami vita,: ormai sono quasi il 39% del totale dei ricavi, ben al di sopra della media dei grandi gruppi bancari europei, pari al 27%"."La professionalità, le competenze e la dedizione delle lavoratrici e dei lavoratori hanno consentito la crescita costante di queste componenti di ricavo, come dimostrano tutti gli indicatori di produttività in forte aumento – prosegue Colombani – pertanto,perché è impensabile e ingiusto che i benefici economici riguardino solo gli azionisti. Nella piattaforma di rivendicazione che stiamo elaborando con le altre organizzazioni sindacali, dedicheremo alle richieste economiche tutta l’importanza che oggettivamente devono avere, considerato il costante aumento della redditività del capitale, merito del contributo di lavoratrici e lavoratori, che si contrappone alla diminuzione del costo del lavoro.Inoltre, valutiamo che sia, in un contesto in cui il costo del personale rappresenta appena un quarto dei proventi operativi, considerate anche le previsioni di ulteriori rialzi dei ricavi. Il, dovuta alle grandi trasformazioni in atto e alle scelte di business. Invece, ridurre i posti di lavoro mentre aumentano ricavi e utili è dannoso per il Paese e, francamente, appare come un controsenso economico per le banche. Oppure, il disegno non dichiarato, perché sarebbe pregiudizievole per la reputazione di quelle banche che hanno questo obiettivo, consiste nel sostituire il lavoro umano con sistemi di intelligenza artificiale. Emerge pertanto la necessità di fare chiarezza, nell’interesse generale. A Davos il ceo di BlackRock Larry Fink ha messo in guardia dal pericolo di una perdita di legittimazione morale del capitalismo, un rischio dal quale dovrebbero guardarsi soprattutto le banche, che del sistema rappresentano una componente fondamentale".