Milano
17:23
42.586
-0,14%
Nasdaq
17:23
24.659
+0,63%
Dow Jones
17:23
46.187
-0,13%
Londra
17:23
9.316
+0,34%
Francoforte
17:22
23.780
+0,17%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 17.39
Home Page
/
Notizie
/ A Piazza Affari, forte ascesa per SOL
A Piazza Affari, forte ascesa per SOL
Migliori e peggiori
,
In breve
29 settembre 2025 - 09.35
Ottima performance per il
produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, che scambia in rialzo del 6,77%.
Argomenti trattati
Piazza Affari
(249)
Titoli e Indici
SOL
+1,20%
