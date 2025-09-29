Milano 17:23
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:23
24.659 +0,63%
Dow Jones 17:23
46.187 -0,13%
Londra 17:23
9.316 +0,34%
Francoforte 17:22
23.780 +0,17%

A Piazza Affari, forte ascesa per SOL

Ottima performance per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che scambia in rialzo del 6,77%.
