Alla Camera la proposta di riforma del d.lgs. 231/2001

(Teleborsa) - Domani,presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati (Via Uffici del Vicario, 21 – Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione dellaL’iniziativa è promossa dall’, con il, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali, e in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo.Interverranno l’, presidente Commissione parlamentare d’inchiesta su attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali;professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Bergamo;, presidente AIGA;, componente Giunta nazionale AIGA con delega alla 231;responsabile Dipartimento AIGA 231.