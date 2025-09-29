Milano 17:35
Alla Camera la proposta di riforma del d.lgs. 231/2001

Economia
(Teleborsa) - Domani, martedì 30 settembre alle ore 15:30, presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati (Via Uffici del Vicario, 21 – Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione della proposta di riforma del decreto legislativo 231/2001.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), con il sostegno dell’On. Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali, e in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo.

Interverranno l’On. Jacopo Morrone, presidente Commissione parlamentare d’inchiesta su attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali; Pierpaolo Astorina Marino, professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Bergamo; Carlo Foglieni, presidente AIGA; Luigi Bartolomeo Terzo, componente Giunta nazionale AIGA con delega alla 231; Antonio Valentini, responsabile Dipartimento AIGA 231.



