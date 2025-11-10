Usa: raggiunto l'accordo per mettere fine allo shutdown

(Teleborsa) - Raggiunto senatori degli Stati Uniti unla paralisi di bilancio che blocca parte dei servizi pubblici del Paese dal tempo record di 40 giorni. I rappresentanti repubblicani e democratici – secondo quanto hanno confermato nelle ultime ore diversi media americani – hanno trovato un accordo provvisorio che consente il finanziamento del governo fino a gennaio. Il voto formale, secondo, Cnn e Fox News, dovrebbe avvenire nella notte."Sembra che ci stiamo avvicinando alla fine dello shutdown", ha dichiarato alla stampa ildi ritorno alla Casa Bianca dopo aver trascorso il fine settimana nella sua residenza in Florida, a Mar-a-Lago. Dopo una possibile approvazione al Senato, il testo dovrà ancora passare alla Camera dei rappresentanti, prima di essere sottoposto a Trump per la firma. Centinaia di migliaia di funzionari federali lavorano senza essere pagati dall'inizio dello shutdown, il 1 ottobre, che ha causato disagi nell'erogazione degli aiuti sociali e nel traffico aereo.Secondo alcuni parlamentari, l'accordo raggiunto al Senato dovrebbe consentire diche sostiene 42 milioni di americani, i cui pagamenti sono stati interrotti dallo shutdown. L'intesa prevederebbe inoltre l'annullamento dei licenziamenti di migliaia di funzionari federali decisi da Trump il mese scorso, e lo svolgimento di un voto sull'estensione delle agevolazioni sanitarie, in scadenza alla fine dell'anno.La proposta "proteggerà i funzionari federali dai licenziamenti abusivi, reintegrerà coloro che sono stati licenziati ingiustamente durante lo shutdown e garantirà che i funzionari federali ricevano il loro salario retroattivamente", ha affermato in un comunicato il. Ilha tuttavia criticato che la proroga degli aiuti alla sanità sia sottoposta a voto invece di essere prorogata automaticamente. "Questa battaglia deve e dovrà continuare", ha dichiarato alla camera alta.Laha criticato la scelta degli otto colleghi che hanno votato con i repubblicani per mettere fine allo shutdown. "Non sosterrò un accordo che non faccia nulla per rendere l'assistenza sanitaria più accessibile – ha dichiarato Warren – siamo in un'emergenza sanitaria. Una semplice proroga di un anno di questi crediti d'imposta costerebbe meno del salvataggio da 40 miliardi di dollari di Donald Trump per l'Argentina".