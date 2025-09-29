Milano 17:27
42.592 -0,13%
Nasdaq 17:27
24.646 +0,58%
Dow Jones 17:27
46.198 -0,11%
Londra 17:27
9.314 +0,32%
Francoforte 17:27
23.773 +0,14%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,21%)

Ibex 35 prende il via a 15.382,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,21%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,21%, a quota 15.382,5 in apertura.
Condividi
```