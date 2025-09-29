Milano 17:28
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,51%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 24.629,02 punti

Il Nasdaq-100 avanza dello 0,51%, a quota 24.629,02 in apertura.
