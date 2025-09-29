Milano 29-set
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,02%)

Il DAX termina le contrattazioni a 23.745,06 punti

Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,02% e archivia gli scambi a 23.745,06 punti.
