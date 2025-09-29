Cucinelli aggiorna il calendario: CdA su ricavi preliminari mercoledì 1 ottobre e incontro con analisti

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli
fa sapere che mercoledì 1 ottobre 2025 si terrà una riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei dati di Ricavi Preliminari al 30 settembre 2025
, con la conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari che si terrà alle ore 18:00 dello stesso giorno.
Nel calendario finanziario della maison del lusso resta fissato al 16 ottobre la diffusione dei "Ricavi finali" al 30 settembre 2025.
Il titolo è ancora protagonista di un'ottima performance e amplia il rialzo dell'avvio
con un +6% confermandosi in pole position nel principale paniere FTSE MIB. Le azioni rimbalzano alle perdite registrate la scorsa settimana, sulla scia delle accuse dell’hedge fund Morpheus circa l’aggiramento delle sanzioni in Russia. La società, tuttavia ha smentito e indicato di studiare azioni legali.