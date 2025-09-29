Milano 11:18
Cucinelli recupera a Piazza Affari, titolo in pole nel FTSE MIB

Cucinelli recupera a Piazza Affari, titolo in pole nel FTSE MIB
(Teleborsa) - Protagonista oggi il titolo Brunello Cucinelli che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,57%, rimbalzando alle perdite registrate la scorsa settimana, sulla scia delle accuse dell’hedge fund Morpheus circa l’aggiramento delle sanzioni in Russia. La società, tuttavia ha smentito e indicato di studiare azioni legali.

Il mercato non è stato probabilmente soddisfatto delle rassicurazioni della società e attende maggiore chiarezza sulla vicenda Russia dopo le accuse degli hedge fund che mettono a rischio la reputazione della società.

L'andamento del re del cachemire nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Il quadro tecnico di Brunello Cucinelli segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 84,88 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 88,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,34.
