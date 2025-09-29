Eurizon, Gota: fondo per PMI quotate farà "raccolta interessante", primi ad essere autorizzati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ilnell'ambito del Fondo Nazionale Strategico di CDP, abbiamo un'idea di quanto raccoglieremo perchè abbiamo sondato i nostri clienti, e comunque ci abbiamo creduto fin dall'inizio, al punto che ci hanno autorizzato per primi". Lo ha detto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eurizon Capital SGR, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione di progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di"Il, per colpa della mancanza di liquidità, quindi gli investitori ci stanno lontani o non vicini come potrebbero - ha aggiunto - Le prospettive delle aziende sono interessanti e quindi noi ci siamo impegnati fin dall'inizio".