Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:32
24.633 +0,53%
Dow Jones 17:32
46.170 -0,17%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi avanza in maniera frazionale, arrivando a 503,82 punti.
Condividi
```