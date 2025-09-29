Milano 17:35
Incontro Trump-Netanyahu, Casa Bianca pubblica piano per Gaza. "Più che vicini ad accordo"

I punti salienti di quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una svolta storica per il Medio Oriente

Economia
(Teleborsa) - "Siamo più che vicini ad un accordo di pace su Gaza": lo ha detto Donald Trump iniziando la conferenza stampa con Benjamin Netanyahu che - definendo il piano in linea nelle proposte - ha detto: "quando i nostri Paesi sono fianco a fianco riusciamo a raggiungere l'impossibile".

"Io e Netanyahu - ha detto Trump - abbiamo collaborato molto bene insieme. Non parlo solo di Gaza. Tutto si sta risolvendo. Oggi è un giorno storico per la pace. Con Netanyahu abbiamo parlato di come porre fine alla guerra a Gaza nel quadro più grande di una pace eterna nel Medio Oriente. Tutti i paesi che circondano Israele hanno apprezzato i nostri principi per la pace"


E nell'occasione, la Casa Bianca ha pubblicato il piano di Trump per Gaza in venti punti. Nei primi due si legge che la Striscia “sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini” che “sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza”. "L'Europa è stata molto coinvolta nell'elaborazione del piano per Gaza", ha detto il Presidente Usa.

I punti salienti prevedono che entro 72 ore dall'accettazione dell'accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti. In linea con quanto prevede il piano, Gaza sarà governata da un comitato palestinese temporaneo tecnocratico, sotto la guida di un nuovo "Consiglio per la Pace" internazionale presieduto dal Presidente Trump, tra i quali l'ex Primo Ministro britannico Tony Blair.

Ovviamente, prevista la fine immediata della guerra, previa accettazione da entrambe le parti. Le forze israeliane si ritireranno lungo la linea concordata; tutte le operazioni militari, compresi i bombardamenti aerei e di artiglieria, saranno sospese fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per un ritiro completo e graduale. Non solo: i membri di Hamas che si impegnano a favore della coesistenza pacifica e della dismissione delle armi riceveranno l'amnistia in base al piano.

Intanto, l’alto funzionario di Hamas Taher al-Nunu ha dichiarato all’emittente qatariota Al-Araby che “finora non ci sono state discussioni dirette o indirette sul piano promosso da Trump, di cui Hamas è a conoscenza solo grazie a indiscrezioni trapelate dai media”. Secondo il portavoce, “Hamas è disposta a liberare gli ostaggi nell’ambito di un accordo globale che porti alla fine della guerra e al ritiro di Israele dalla Striscia”. Lo riporta Ynet.
