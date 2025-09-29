Milano 13:39
Intesa, Corcos: non ci sono operazioni sul tavolo, cresciamo organicamente senza turbolenze

(Teleborsa) - "Non ci sono operazioni sul tavolo". Lo ha detto Tommaso Corcos, Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, a chi in conferenza stampa a Milano gli chiedeva delle indiscrezioni di stampa circa la possibilità che Intesa Sanpaolo possa sostituire Natixis nel caso saltasse il deal dei francesi con Generali.

"Il tema principale è la crescita organica, come dimostra ciò che abbiamo prodotto nel corso dei tre anni, è una testimonianza del fatto che organicamente possiamo avere degli spazi senza creare turbolenze nelle quali qualcun altro si potrebbe inserire - ha aggiunto - Noi siamo molto contenti di quello stiamo facendo, abbiamo dimensioni che ci consentono di navigare tranquillamente in mari tempestosi e la possibilità di investire e prendere una serie di sinergie nel lavorare insieme (come polo del Wealth Management, ndr)".
