Intesa, Corcos: non ci sono operazioni sul tavolo, cresciamo organicamente senza turbolenze

(Teleborsa) - "Non ci sono operazioni sul tavolo
". Lo ha detto Tommaso Corcos
, Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo
, a chi in conferenza stampa a Milano gli chiedeva delle indiscrezioni di stampa circa la possibilità che Intesa Sanpaolo possa sostituire Natixis nel caso saltasse il deal dei francesi con Generali
.
"Il tema principale è la crescita organica, come dimostra ciò che abbiamo prodotto nel corso dei tre anni, è una testimonianza del fatto che organicamente possiamo avere degli spazi senza creare turbolenze
nelle quali qualcun altro si potrebbe inserire - ha aggiunto - Noi siamo molto contenti di quello stiamo facendo, abbiamo dimensioni che ci consentono di navigare tranquillamente in mari tempestosi e la possibilità di investire e prendere una serie di sinergie nel lavorare insieme (come polo del Wealth Management, ndr)".