Intesa, Corcos: positivi su BTP e Italia, c'è convergenza degli spread molto forte

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - ". Penso che il mercato possa convergere a spread più contenuti, anche per il bellissimo lavoro che hanno fatto Giancarlo Giorgetti e il governo italiano, per i conti pubblici tenuti a freno in uno scenario molto difficile". Lo ha detto, Responsabile Wealth Management Divisions diin conferenza stampa a Milano rispondendo a una domanda sui titoli di Stato italiani che viaggiano con un differenziale intorno agli 80 punti base rispetto ai bond tedeschi."C'è un tema di convergenza degli spread molto forte, basta pensare a quello che è successo in Francia - ha evidenziato -e non abbiamo motivi" per ridurre l'esposizione sui titoli di Stato nazionali.