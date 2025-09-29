Lavoratori e diritti: quasi sei su dieci non conoscono indennità di maternità

(Teleborsa) - Durante la maternità spetta lo stipendio pieno o parziale? I dipendenti possono scegliere liberamente le ferie? E cosa dice la legge sul licenziamento per malattia o sul demansionamento? Cosa prevedono il whistleblowing e la NASPI? Per misurare il grado di conoscenza dei lavoratori su temi sensibili, la società di recruiting, con il contributo dello Studio legale Daverio&Florio, ha somministrato a oltre 500 professionisti italiani un quiz di 10 domande sui diritti sul lavoro.I risultati mostrano un livello di consapevolezza piuttosto diffuso:Tra gli argomenti che hanno registrato la maggiore percentuale di errore,(58% di risposte non corrette): la maggior parte del campione ritiene infatti che durante il congedo obbligatorio spetti il 100% della retribuzione, ma in realtà, la legge prevede altro. Molti dubbi emergono anche sul tema delle ferie, con il 55% di risposte sbagliate.Cosa dice la legge su questi due argomenti? Per approfondire il tema HAYS Italia ha coinvolto l’avvocatocio fondatore dello Studio legale, specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale, che ha così commentato:“Per quanto riguarda la maternità, dal punto di vista giuridico, durante il congedo obbligatorio è previsto un trattamento economico pari all’80% della retribuzione, spesso integrato al 100% dalla contrattazione collettiva. Con la recente Legge di Bilancio 2025, inoltre, il legislatore ha elevato al medesimo livello dell’80% anche tre mensilità di congedo parentale, rafforzando così il sistema di tutele per la genitorialità e incentivando una più equa condivisione dei carichi familiari tra i genitori.”“In merito alle ferie, Il diritto è irrinunciabile ed è garantito dalla Costituzione: il lavoratore ha diritto a quattro settimane l’anno, di cui almeno due da fruire in modo continuativo, mentre il datore di lavoro può programmare il calendario tenendo conto sia delle esigenze produttive sia di quelle personali del dipendente. La legge non consente ferie forzate imposte discrezionalmente, ma solo in presenza di motivazioni oggettive e con congruo preavviso.”Regole che si applicano a tutti i lavoratori, ma alcune disposizioni specifiche possono differire in base al CCNL e alla categoria di appartenenza. Sul fronte degli aumenti di stipendio “obbligati”, quasi 4 lavoratori su 10 hanno risposto in modo errato. Non è l’anzianità a garantire l’aumento, ma eventualmente l’assegnazione stabile di mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento.il 35% degli intervistati ha sbagliato risposta: molti hanno dichiarato che il licenziamento non è mai possibile, quando invece la legge lo consente in caso di superamento del periodo di comporto previsto dal contratto.Anche sulil 32% ritiene che possa essere imposto per errori gravi, per esigenze aziendali urgenti o per decisione autonoma del superiore. In realtà, è ammesso solo se previsto da un contratto collettivo o con l’accettazione scritta del lavoratore. Il livello di consapevolezza cresce su temi come il whistleblowing (90% di risposte corrette), la NASPI (82%) e i comportamenti inappropriati o molestie sul luogo di lavoro (80%).“Questa indagine dimostra che i lavoratori italiani sono sempre più consapevoli dei propri diritti, ma anche che esistono ancora aree di incertezza che meritano maggiore attenzione,” dichiaraPeople & Culture Director di HAYS Italia. “La maternità e la gestione delle ferie sono due ambiti cruciali, che richiedono attenzione non solo da parte della normativa, ma anche da parte delle aziende. Spesso le imprese dedicano poco tempo a questi temi, talvolta per ragioni di priorità, talvolta, sbagliando, per evitare chiarezza interpretativa che potrebbe portare a richieste da parte dei dipendenti. In realtà, un lavoratore informato sviluppa maggiore fiducia verso l’azienda, aumenta il proprio engagement e contribuisce ad alleggerire il carico differito di lavoro, riducendo correzioni, contenziosi e incomprensioni. Per questo è fondamentale continuare a diffondere informazione corretta e accessibile, aiutando le persone a orientarsi tra le regole del lavoro e supportando le aziende nella costruzione di contesti inclusivi e trasparenti. Il nostro obiettivo è colmare i vuoti di conoscenza e fare in modo che nessun lavoratore si senta disinformato sui propri diritti fondamentali.”