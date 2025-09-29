Londra: rosso per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Rosso per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola
, che sta segnando un calo del 2,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Coca Cola HBC
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di medio periodo del distributore dei prodotti Coca Cola
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 36,37 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 38,13, mentre il primo supporto è stimato a 34,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)