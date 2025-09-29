Lufthansa annuncia tagli a 4.000 posti di lavoro amministrativi

Lufthansa

(Teleborsa) -ha annunciato l'intenzione di. Con un comunicato, il gruppo precisa che il riassetto punta ad aumentare in maniera rilevante la, fissando degliambiziosi per raggiungere "livelli di ritorni sostenibili e attrattivi per gli azionisti".Le intenzioni di ridurre l'organico amministrativo erano state oggetto didi stampa nei giorni scorsi, tuttavia l'ammontare dei tagli sembra eccedere le indicazioni giunte finora.Lufthansa ha affermato che "la maggioranza dei tagli sarà in", che verrà effettuata tramite consultazioni con le parti sociali e che "si focalizzeranno nelpiuttosto che sui ruoli operativi".Si tratta di posizioni che vengono "ritenute come, per esempio per la duplicazione del lavoro in particolare per i profondi cambiamenti dovuti allaall'accresciuto utilizzo dell', che porterà maggiori efficienze in molte aree e procedure", prosegue il gruppo tedesco.Il piano di riassetto prevede di portare i(Adjusted Ebit Margin) in una forchetta; di alzare lae di arrivare a una, secondo quanto riporta il comunicato della società.La compagnia aerea prevede inoltre dientro il 2030, inclusi 100 aerei a lungo raggio, e ha riconfermato il piano tecnico per il 2030.Nei mesi scorsi, Lufthansa ha rilevato il, nell'ambito di un accordo che prevede che assuma il controllo completo del vettore italiano.Oltre alla quota in Ita Airways, Lufthansa controlla anche Swiss, Austria Airlines e Brussels Airlines. E nel comunicato rivendica di "giocare unsul consolidamento del settore in Europa, dimostrato in maniera chiara dalla rapida integrazione di Ita Airways".