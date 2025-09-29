Lufthansa annuncia tagli a 4.000 posti di lavoro amministrativi

(Teleborsa) - Lufthansa
ha annunciato l'intenzione di ridurre 4.000 posti di lavoro nel settore amministrativo da qui al 2030
. Con un comunicato, il gruppo precisa che il riassetto punta ad aumentare in maniera rilevante la redditività per la fine del decennio
, fissando degli obiettivi finanziari di medio periodo
ambiziosi per raggiungere "livelli di ritorni sostenibili e attrattivi per gli azionisti".
Le intenzioni di ridurre l'organico amministrativo erano state oggetto di anticipazioni
di stampa nei giorni scorsi, tuttavia l'ammontare dei tagli sembra eccedere le indicazioni giunte finora.
Lufthansa ha affermato che "la maggioranza dei tagli sarà in Germania
", che verrà effettuata tramite consultazioni con le parti sociali e che "si focalizzeranno nel settore amministrativo
piuttosto che sui ruoli operativi".
Si tratta di posizioni che vengono "ritenute come non più necessarie in futuro
, per esempio per la duplicazione del lavoro in particolare per i profondi cambiamenti dovuti alla digitalizzazione
all'accresciuto utilizzo dell'intelligenza artificiale
, che porterà maggiori efficienze in molte aree e procedure", prosegue il gruppo tedesco.
Il piano di riassetto prevede di portare i margini di redditività lorda
(Adjusted Ebit Margin) in una forchetta dell'8-10% nel periodo 2028-2030
; di alzare la redditività sul capitale al 15-20%
e di arrivare a una generazione di cassa per circa 2,5 miliardi di euro l'anno
, secondo quanto riporta il comunicato della società.
La compagnia aerea prevede inoltre di espandere la propria flotta con oltre 230 nuovi aeromobili
entro il 2030, inclusi 100 aerei a lungo raggio, e ha riconfermato il piano tecnico per il 2030.
Nei mesi scorsi, Lufthansa ha rilevato il 41% di Ita Airways
, nell'ambito di un accordo che prevede che assuma il controllo completo del vettore italiano.
Oltre alla quota in Ita Airways, Lufthansa controlla anche Swiss, Austria Airlines e Brussels Airlines. E nel comunicato rivendica di "giocare un ruolo attivo
sul consolidamento del settore in Europa, dimostrato in maniera chiara dalla rapida integrazione di Ita Airways".