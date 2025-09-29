Nuovo record per l'oro. Focus su shutdown USA e disoccupazione

Oro

(Teleborsa) - Nuovi record si continuano a registrare per l', sui timori di un imminente, che potrebbe verificarsi alla fine di questa settimana, evento che alimenta la componente dell'incertezza.Il bene rifugio, che offre una protezione contro le preoccupazioni relative alla sostenibilità del debito e all'indipendenza delle banche centrali, ha superato un massimo storico sopra i 3.800 dollari l'oncia.Gli addetti ai lavori guardano dunque alla riunione che si terrà oggi tra il presidente americano,e i leader repubblicani e democratici al, alla Casa Bianca, alla vigilia della scadenza per lo shutdown.Se non venisse raggiunto un accordo su un provvedimento di spesa temporaneo si rischierebbe un ritardo sulla pubblicazione dei dati sull’, in calendario venerdì prossimo, statistiche a cui guarda con molta attenzione la Fed in chiave di politica monetaria. I numeri sull'inflazione statunitense, in linea con le aspettative, pubblicati nella seduta di venerdì, hanno mantenuto le aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse, da parte della banca centrale americana.