Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:43
24.629 +0,51%
Dow Jones 17:43
46.172 -0,16%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: performance negativa per Juventus

Ribasso composto e controllato per la società operante nel settore del calcio professionistico, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
