Milano
17:35
42.554
-0,22%
Nasdaq
17:46
24.637
+0,55%
Dow Jones
17:46
46.179
-0,15%
Londra
17:35
9.300
+0,16%
Francoforte
17:35
23.745
+0,02%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 18.02
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
29 settembre 2025 - 12.30
Ribasso composto e controllato per il
produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che presenta una flessione del 2,70% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Comer Industries
-4,05%
