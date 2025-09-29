Rai Way, prorogato di 6 mesi memorandum su aggregazione con Ei Towers

A

(Teleborsa) -(azioni, azioni) hannoil MoU su una possibile aggregazione. Lo si legge in una nota."Con riguardo al Memorandum of Understanding non vincolante, relativo ad una eventuale aggregazione tra Rai Way ed EI Towers, sottoscritto in data 19 dicembre 2024 da parte di Rai, F2i e Mfe - MediaForEurope - si legge -, si rende noto che, in data odierna, le parti hanno stipulato un accordo modificativo, per effetto del quale il relativo termine di esclusiva - in scadenza il 30 settembre 2025 - è stato prorogato di 6 mesi e, ugualmente, sono stati prorogati tutti gli altri termini per il compimento di atti o attività non ancora compiute o completate previste dal MoU".