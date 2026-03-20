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Piazza Affari: in calo MFE A
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In breve
20 marzo 2026 - 09.35
Seduta in ribasso per la
società media e di comunicazione italiana
, che mostra un decremento dell'1,97%.
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