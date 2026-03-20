Milano 10:36
43.989 +0,66%
Nasdaq 19-mar
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Dow Jones 19-mar
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Londra 10:36
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Francoforte 10:36
22.971 +0,57%

Piazza Affari: in calo MFE A

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo MFE A
Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che mostra un decremento dell'1,97%.
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