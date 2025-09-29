Serviced apartment e locazione: l'Italia recupera terreno in Europa

(Teleborsa) - In Italia quasi una famiglia su quattro vive oggi in affitto (24,6%), in crescita di circa il 9% rispetto al 2024. Il dato resta inferiore alla media europea (31%), ma segnala un trend di recupero in un Paese tradizionalmente a prevalenza di proprietari (75,4%). In Francia la quota di famiglie in locazione è al 37%, mentre in Germania supera il 52%. In questo scenario, l'espansione dei serviced apartment in Italia è oggi uno dei principali motori di sviluppo del settore e contribuisce a ridurre il divario con i mercati europei più maturi. È quanto emerge da un'Il comparto extra-alberghiero, che comprende anche i serviced apartment, continua a crescere. Un trend confermato dai dati 2025 sul turismo italiano: tra giugno e settembre si registrano 65,8 milioni di arrivi (+3,4%) e 267 milioni di presenze (+2,1%), con picchi superiori al 10% nei mesi di luglio e agosto (fonte: Alloggiati Web – Ministero dell'Interno; elaborazione Demoskopika-Confcommercio/SWG). Parallelamente, il mercato italiano dei serviced apartment valeva circa 1,8 miliardi di euro nel 2024. Secondo le analisi di Grand View Research – società internazionale di market research – il comparto crescerà con un tasso annuo composto (CAGR) del 13,3% fino al2033, raggiungendo un potenziale di 6,4 miliardi di euro. Il contesto più ampio delle locazioni brevi vale oltre 41,7 miliardi di euro l'anno tra prenotazioni, indotto e ristrutturazioni. La crescita non riguarda solo le grandi città. In Valle d'Aosta, i primi dati per l'estate 2025 indicano un incremento della domanda di serviced apartments compreso tra il 15% e il 20% rispetto all'anno precedente.Nonostante i segnali positivi, l'Italia resta indietro nella gestione strutturata: negli ultimi dieci anni sono state realizzate 53mila nuove residenze in locazione, ma solo 2.850 unità – pari al 5,15% – sono oggi gestite da operatori professionali. Il comparto mostra già numeri solidi: la locazione residenziale gestita esprime un rendimento lordo medio del 4,75%, per un valore complessivo di circa 460 milioni di euro. In questo contesto, gli operatori integrati, capaci di seguire l'intero ciclo – dalla valorizzazione immobiliare alla gestione operativa – possono incidere in maniera decisiva. Secondo i dati Aigab, il 96% delle case promosse online appartiene a proprietari singoli, e spesso è affittata come integrazione al reddito: il 30,4% deriva da un lascito ereditario, mentre il 26,1% non è locato da tempo. Solo unaquota marginale è oggi affidata a operatori organizzati, confermando l'ampio spazio di crescita per player strutturati, come i gestori di serviced apartments."La nostra esperienza – afferma– ci mostra una domanda crescente di soggiorni medio-lunghi e di soluzioni che uniscono comfort domestico, flessibilità e servizi. La professionalizzazione della gestione è ciò che permette di garantire qualità agli ospiti e redditività stabile ai proprietari"."I serviced apartment – afferma– sono tra le asset class più promettenti del real estate italiano. La domanda di qualità, professionalizzazione e flessibilità è in forte aumento: la risposta sta in un modello che integra asset e servizi, in grado di attrarre investitori italiani e stranieri e di offrire soluzioni chiavi in mano in un mercato in rapida evoluzione".