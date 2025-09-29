Smart Capital, semestre stabile e due operazioni di exit destinate a rafforzare la crescita

(Teleborsa) - Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025, evidenziando un semestre caratterizzato da performance economiche stabili e da un rafforzamento dell’attività di advisory
, i cui ricavi
sono saliti a 0,6 milioni di euro
rispetto ai 0,3 milioni registrati al 30 giugno 2024.
Il risultato netto consolidato
si è attestato a 1 milione di euro
, rispetto a 1,3 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente, mentre il Net Asset Value
per azione è cresciuto a 1,89 euro (1,97 euro considerando le valorizzazioni attese per A.L.A. S.p.A. ed Eurogroup Laminations S.p.A.), in aumento rispetto a 1,76 euro di fine 2024.
Sul fronte patrimoniale
, il totale attivo consolidato si è attestato a 62,8 milioni di euro
, contro i 65,3 milioni al 31 dicembre 2024, con un patrimonio netto di 56,2 milioni e una posizione finanziaria netta positiva per 6,2 milioni. I dati confermano la solidità del modello di "permanent capital
" adottato dalla società, focalizzato su partecipazioni industriali di lungo periodo.
Due operazioni di rilievo, concluse dopo la chiusura del semestre, dovrebbero imprimere un’accelerazione significativa ai conti nei prossimi mesi. La prima riguarda la cessione
del 4,54% di A.L.A. S.p.A.
a un veicolo di H.I.G. Capital, per un incasso complessivo atteso di circa 14,7 milioni di euro entro fine anno. La seconda riguarda Eurogroup Laminations
, società di cui Smart Capital detiene lo 0,84% del capitale: a seguito dell’OPA obbligatoria
promossa dal fondo FountainVest
a 3,85 euro per azione, la holding incasserà circa 5,4 milioni di euro entro il primo semestre 2026.
Il presidente e AD Andrea Costantini
ha sottolineato come la società stia continuando a valorizzare il portafoglio attraverso investimenti mirati e possibili dismissioni selettive, con l’obiettivo di rafforzare la leadership nei settori di competenza. "In questa fase storica, a quasi un anno dalla quotazione, la Società sta proseguendo su due direttrici principali
: l’analisi di opportunità di deal trasformativi in grado di rafforzare la leadership, la presenza nei mercati chiave e la gestione attiva del portafoglio, che potrebbe includere ulteriori dismissioni selettive al fine di ottimizzarne il valore complessivo. Il Gruppo conferma inoltre il proprio impegno nel sostenere le piccole e medie aziende italiane eccellenti
, focalizzandosi sui principali settori di competenza e valutando opportunità di investimento, comprese acquisizioni strategiche anche di maggioranza", ha sottolineato Costantini.