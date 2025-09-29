Travel & Leisure cresce e guarda a impatto IA

(Teleborsa) - In occasione del World Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit oggi a Roma,ha presentato alcune analisi aggiornate sul settoreevidenziando le principali tendenze che caratterizzano il 2025 e le prospettive per il 2026."L’industria globale del Travel & Leisure sta vivendo una fase di espansione significativa, con una crescita annua pari al 5%, superiore al ritmo registrato nel periodo pre-COVID, quando si attestava intorno al 3% (2015–2019). Dopo il drammatico calo del 60% nel 2020, il settore è riuscito a recuperare terreno, tornando nel 2024 ai livelli raggiunti nel 2019, anche se con dinamiche differenti tra i vari segmenti" spiega JPartner di Bain & Company. "Leil prossimo anno il volume complessivo dovrebbe arrivare a 3.000 miliardi di dollari per quanto riguarda i soli travel services, trainato in particolare dal comparto aereo e da quello alberghiero".Negli ultimi anni iha subitoconsolidando alcune tendenze che oggi definiscono la nuova normalità. Il ritorno del business travel, ormai parte integrante delle strategie aziendali, convive con una crescente domanda di personalizzazione, in cui i viaggiatori si aspettano esperienze e servizi sempre più su misura. Non sono più i beni materiali a guidare le scelte, bensì le esperienze, considerate il vero valore aggiunto di un viaggio. Parallelamente, i viaggiatori premium e luxury stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, orientando le dinamiche di mercato con preferenze sofisticate e una forte attenzione al benessere personale. Nonostante le pressioni sui consumi, il viaggio rimane una priorità, percepito come investimento nella propria qualità di vita. In questo scenario, laemerge come la vera “wild card”:Entro la fine del 2026,prevede chon trend in forte crescita negli Stati Uniti. L’adozione di strumenti di AI per la pianificazione di viaggi e itinerari aumenterà di circa quattro volte, passando dal 16% del 2023 al 65% nel 2026. Parallelamente, il numero di compagnie di viaggio statunitensi che sperimentano agenti di AI raggiungerà il 90%, con un incremento pari a sei volte rispetto ai livelli attuali. Anche l’integrazione dei tradizionali agenti di viaggio con soluzioni di agenticAI crescerà significativamente, quintuplicando fino al 25%. Inoltre, l’ispirazione per i viaggi, guidata sempre più dai social media e dagli strumenti basati su AI, raddoppierà fino al 75%. Infine, anche le entrate accessorie dei fornitori di servizi turistici conosceranno un incremento importante, con una crescita di circa 1,5 volte rispetto ai valori del 2023, toccando il 25% a fine periodo. “Questi dati confermano come l’AI non solo stia trasformando il modo in cui i viaggiatori pianificano e vivono le proprie esperienze, ma rappresenti anche una leva cruciale per la crescita economica dell’intero settore. La GenAI segna una nuova era: la sfida ora sarà cogliere le opportunità offerte dall’AI generativa, che promette di trasformare radicalmente l’esperienza del viaggio”, conclude Andrea Alori, Partner di Bain & Company.