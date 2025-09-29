UniCredit Foundation accelera verso il futuro: nuovi consiglieri, nuovo sito, nuove opportunità per i giovani in Europa

(Teleborsa) - UniCredit Foundation ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione con la nomina dei nuovi membri. Il Consiglio continuerà a essere presieduto daCEO e Head of Italy del Gruppo UniCredit., Professore di Economia all'Università di Milano, è stato confermato come Vicepresidente, e, Head of Group Stakeholder Engagement del Gruppo UniCredit, come membro del Consiglio. Entrano a far parte del Board due nuovi componenti:Presidente e Provost dello University College London, riconosciuto a livello internazionale come leader nell'istruzione superiore e nella filantropia eChief of Academic Partnerships presso lo United Nations System Staff College, con una consolidata esperienza in ambito educativo, sviluppo sostenibile e partenariati internazionali.Ilè stato ridotto da nove a cinque membri, a conferma della volontà della Fondazione di dotarsi di un organo di governance più snello e coeso, in grado di riunirsi con maggiore facilità, favorire un confronto efficace e assumere decisioni rapide e condivise per massimizzare l'impatto.Dopo i 54 milioni di euro già stanziati tra il 2022 e il 2024, il nuovo Consiglio ha confermato uncon l'obiettivo di continuare a costruire nel campo dell'istruzione. In linea con questo mandato, a settembre 2025 UniCredit Foundation ha lanciato i primi quattro bandi per borse di studio e di ricerca nei Paesi europei in cui opera il Gruppo, per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro. Le borse non esauriscono l'ambito di intervento della Fondazione, ma rappresentano un pilastro essenziale della sua missione: valorizzare il potenziale delle nuove generazioni europee. Grazie a queste iniziative, studenti e ricercatori meritevoli potranno accedere alle migliori università internazionali e, al tempo stesso, sarà possibile rendere più competitive le posizioni accademiche in Europa attraverso forme di integrazione salariale. Le return fellowships passano da 5 a 7, con fino a due posti potenzialmentededicati all'Europa Centrale e Orientale. Con un numero maggiore di borse rispetto allo scorso anno e un focus rafforzato sull'Europa dell'Est, l'iniziativa conferma la volontà della Fondazione di sostenere i migliori talenti del continente, favorendo il rientro dei cervelli e rafforzando le eccellenze locali.“In UniCredit Foundation – ha dichiarato– crediamo che l'istruzione sia il motore più potente del progresso. Con i 30 milioni di euro confermati per il 2025 e oltre 1,7 milioni già destinati a borse di studio e ricerca, stiamo creando opportunità concrete per le nuove generazioni europee. Un Consiglio più snello e un focus più mirato ci permetteranno di agire più velocemente e di avere un impatto ancora maggiore”.Nell'ambito di questa evoluzione più ampia, UniCredit Foundation ha anche lanciato il suorinnovato con un racconto più coinvolgente, contenuti aggiornati e una navigazione più intuitiva, per valorizzare al meglio progetti, storie e risultati.