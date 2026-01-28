Zurich Italia si conferma "Top Employers Italia" anche nel 2026

(Teleborsa) -ha ottenuto anche quest'anno la certificazione "riconosciuta dal Top Employers Institute alle aziende che valorizzano le proprie persone. Il riconoscimento, intatti,dell’azienda nello, nella capacità di, nella cultura della performance, nel, nellae nellaQuesta attestazione rafforza la solidità della, fondata su pilastri quali benessere, crescita professionale e attenzione alle comunità. Un approccio che mette al centro00 le persone come elemento strategico capace di generare performance eccellenti, innovazione continua e affidabilità nel tempo."Riceviamo questo riconoscimento con grande orgoglio, nella consapevolezza dell’impegno necessario per costruire una cultura aziendale realmente orientata all’individuo", ha dichiarato, HR Director di Zurich Italia, aggiungendo "non consideriamo questa certificazione un punto di arrivo, ma una responsabilità di lungo termine, capace di guidare il futuro della nostra società e del settore verso un modello basato sulla fiducia e sulla valorizzazione delle persone".Zurich Italiamirati al consolidamento delle competenze e alla valorizzazione dei percorsi individuali. Oggi il 70% delle nuove posizioni viene coperto tramite crescita interna, grazie ae all’inserimento diche hanno intrapreso il proprio percorso in Zurich attraverso stage. Accanto allo sviluppo professionale, Zurich ha consolidato negli anni progetti dedicati all’. Questo impegno si traduce anche nella promozione di una, considerati elementi essenziali per stimolare la capacità di rispondere a contesti complessi.rappresenta un, in quanto viene considerata quale leva per generare valore condiviso e favorire lo scambio di competenze tra generazioni. In quest’ottica si inseriscono le, ovvero programmi pensati per attrarre nuovi talenti, accompagnarli nella crescita e contribuire alla costruzione delle professionalità di domani, con uno sguardo alle sfide poste dall’evoluzione digitale e AI.Inoltre, Zurich presta molta. Nel 2022 è nato, un progetto di educazione imprenditoriale sostenuto dalla Zurich Foundation, che avvicina gli studenti delle scuole superiori ai temi dell’imprenditorialità e della cultura della protezione. Sul solco della formazione Zurich ha avviato anche il progetto, master dedicato ai figli di Agenti e collaboratori di esperienza meritevoli di essere inseriti nella compagine agenziale e, il progetto per formare i Consulenti Finanziari del futuro.Parallelamente, Zurich promuove ilattraverso eventi dedicati al wellbeing e sostiene la comunità con iniziative a favore delle associazioni locali, con interventi di supporto alla salute mentale di soggetti ed aree più fragili.