Fideuram ISPB: nel corso del 2025 effettuati 500 inserimenti nella rete

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha annunciatofinanziari nelle proprie reti nel corso del 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025).La Divisione Private delsi appresta a, confermando un percorso di crescita solido e coerente, fondato sue capacità di intercettare i migliori professionisti sul mercato.Nel 2025 il nostro impegno nel reclutamento ha fatto la differenza, confermandosi un motore imprescindibile per la crescita delle Reti.", ha commentato, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale di Fideuram, aggiungendo "nel corso dell’anno abbiamo inserito 460 Private Banker nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments - a cui si aggiungono i professionisti entrati a fare parte della rete di Intesa Sanpaolo Private Banking"."Un risultato che. - ha proseguito il manager - La spinta verso il futuro è chiara:% dei nuovi ingressi proviene dalle, dedicate a giovani consulenti finanziari. Un segnale forte di rinnovamento e di fiducia nelle nuove generazioni, con unadegli inserimenti, a conferma di un impegno concreto verso diversità e inclusione"."Il 2025 ha inoltre sancito la nostra: circa il 30% dei reclutamenti con profilo senior proviene dalla concorrenza, includendo professionisti di elevato valore e riconoscibilità sul mercato. Le nostre Reti sono un punto di riferimento per chi cerca eccellenza, opportunità e crescita”, ha concluso Ghidoni.Gli ultimi inserimenti effettuati a novembre coinvolgono: per la rete Fideuram Federica Pulcioni (Lombardia), Paolo Mombrini (Lombardia), Andrea Canavesi (Lombardia), Luisa Cianfrone (Veneto); per la rete IW Private Investments Roberto Bovalino (Lazio); per la rete Intesa Sanpaolo Private Banking Sergio Monforte (Area Key Client).