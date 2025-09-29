Usa e Svizzera proseguono le consultazioni su questioni macroeconomiche e valutarie

(Teleborsa) - Il, da un lato, e ile la, dall'altro, hanno condiviso l'intesa dinell'ambito del loro Dialogo Macroeconomico e Finanziario Permanente. Lo si apprende da una nota del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Ufficio Affari Pubblici.Gli Stati Uniti e la Svizzera hanno riconfermato l'impegno, ai sensi dello Statuto del FMI, aper impedire un effettivo aggiustamento della bilancia dei pagamenti o per ottenere un ingiusto vantaggio competitivo.Laha ribadito il suo impegno a mantenere la propria politica monetaria orientata al mantenimento di condizioni monetarie adeguate a salvaguardare la stabilità dei prezzi e a non adottare misure sui tassi di cambio a fini concorrenziali. Dal canto loro, glihanno ribadito il loro impegno, in seno al G7, a mantenere le politiche fiscali e monetarie orientate al raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali utilizzando strumenti nazionali e a non adottare misure sui tassi di cambio a fini concorrenziali. Vi è un'opinione condivisa che l'intervento sui mercati valutari sia considerato uno strumento altrettanto appropriato per affrontare deprezzamenti o apprezzamenti eccessivamente volatili o disordinati.Inoltre, Stati Uniti e Svizzerache: qualsiasi misura macroprudenziale o di flusso di capitali non dovrebbe mirare ai tassi di cambio a fini concorrenziali; e qualsiasi ente governativo federale, come i fondi pensione, che investe all'estero non dovrebbe mirare al tasso di cambio a fini concorrenziali.Stati Uniti e Svizzera condividono l'intesa sull'importanza di politiche e pratiche di. Entrambi i Paesi hanno rinnovato la loro intesa sulla divulgazione al pubblico di: qualsiasi operazione di intervento sui mercati valutari almeno trimestralmente; i dati sulle riserve valutarie e sulle posizioni a termine secondo il Modello di Dati sulle Riserve Internazionali e sulla Liquidità in Valuta Estera del FMI su base mensile; e la composizione valutaria delle riserve valutarie su base trimestrale.