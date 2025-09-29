Usa, indice Fed Dallas settembre peggiora a -8,7 punti

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera in Texas ha continuato a, seppur a un, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -8,7 punti rispetto ai -1,8 del mese precedente.Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso a 5,2, in calo di 10 punti rispetto ad agosto e indicativo di una crescita della produzione inferiore alla media. L'indice dei nuovi ordini è sceso di otto punti a -2,6, con un valore negativo che indica un leggero calo della domanda a settembre dopo la ripresa di agosto.L'indice di utilizzo della capacità produttiva è sceso a 3,9 da 13,7, mentre l'indice delle spedizioni è sceso di otto punti a 6,7.