Usa, indice Fed Dallas settembre peggiora a -8,7 punti

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera in Texas ha continuato a crescere a settembre, seppur a un ritmo più lento, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.

L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -8,7 punti rispetto ai -1,8 del mese precedente.

Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.

L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso a 5,2, in calo di 10 punti rispetto ad agosto e indicativo di una crescita della produzione inferiore alla media. L'indice dei nuovi ordini è sceso di otto punti a -2,6, con un valore negativo che indica un leggero calo della domanda a settembre dopo la ripresa di agosto.

L'indice di utilizzo della capacità produttiva è sceso a 3,9 da 13,7, mentre l'indice delle spedizioni è sceso di otto punti a 6,7.

(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)
