Usa, vendite di case in corso +4,0% ad agosto

(Teleborsa) - Crescono le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.
Nel mese di agosto
, l'indice pending home sales
(vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un incremento del 4,0% su base mensile
, portandosi a quota 74,7 punti dopo il -0,4% registrato a luglio.
Il dato si confronta con il +0,2% atteso dagli analisti.(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)