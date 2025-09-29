Milano 16:43
Usa, vendite di case in corso +4,0% ad agosto

Economia, Macroeconomia
Usa, vendite di case in corso +4,0% ad agosto
(Teleborsa) - Crescono le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di agosto, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un incremento del 4,0% su base mensile, portandosi a quota 74,7 punti dopo il -0,4% registrato a luglio.

Il dato si confronta con il +0,2% atteso dagli analisti.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
