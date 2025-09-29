Yolo, De Cobelli: semestre molto positivo, ben posizionati per cogliere frutti evoluzione mercato

(Teleborsa) - "La performance di Yolo
nel primo semestre del 2025 è stata molto positiva
. Da un punto di vista di ricavi
, abbiamo superato i 6 milioni di euro
registrando una crescita di oltre il 50%
rispetto al semestre dell'anno precedente. Questo risultato conferma la correttezza delle strategie
che abbiamo compiuto per innovare la tecnologia e i servizi, ma anche per rafforzare la nostra proposizione nel mondo phygital", commenta Gianluca De Cobelli
, Fondatore e Amministratore Delegato di Yolo, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.
In questo senso, anche le recenti acquisizioni
hanno contribuito in modo positivo a questa crescita. "Noi oggi vediamo tutta la componente dell'intermediazione assicurativa
, sia sul fronte digitale
che su quello ibrido
- che io chiamo phygital - crescere molto bene e molto più della componente dei servizi tecnologici che forniamo al mercato, così come era previsto dal piano industriale
. Tant'è che il mix dei ricavi si è attestato per un 81% circa sulle commissioni di intermediazione e il rimanente sui ricavi da servizi", precisa il manager.
Quindi, "riteniamo che questo percorso possa proseguire nel semestre tutt’ora in corso
, perché c'è un tema di mercato importante da sottolineare: l'Italia ha ancora tanto da fare sul mondo assicurativo
, e tutti gli attori – compagnie, banche e operatori specializzati – si stanno veramente attivando per sviluppare questo mercato".
In tema di Intelligenza Artificiale
, De Cobelli sottolinea che YOLO ha iniziato a fare investimenti in AI sin dalla propria costituzione, "quando ancora non era così di moda parlare di intelligenza artificiale, costituendo una soluzione che abbiamo chiamato Customer Engagement Platform
, sviluppata in collaborazione con SAS, proprio per supportare la distribuzione sui canali innovativi
sfruttando l'intelligenza artificiale".
La società ha poi fatto ulteriori investimenti. "È di questi giorni la comunicazione sul fronte del supporto agli intermediari
, quindi al canale phygital, che sta crescendo molto. Si tratta di soluzioni concrete, sempre sfruttando il maggior accesso all'intelligenza artificiale in diverse forme. Sul mercato abbiamo lanciato quello che abbiamo chiamato YO Insurance Assistant
, un agent AI sviluppato con tecnologia proprietaria che è dedicato alla distribuzione phygital
".
YO Insurance Assistant, prosegue il fondatore di YOLO, aiuta e facilita la gestione operativa della distribuzione di una polizza
, gestisce le richieste e l'esecuzione diretta delle azioni dispositive. "Riteniamo che queste tecnologie, non solo l'intelligenza artificiale ma anche tutto lo sviluppo delle tecnologie in essere, non possano che dare un ulteriore contributo allo sviluppo del mercato assicurativo
, andando sempre più ad allineare l'offerta con la domanda
. Questo, secondo me, è un po' il tema principale del mercato".
Il contesto di mercato assicurativo è in continua evoluzione
anche alla luce delle normative sui rischi catastrofali
.
"Noi siamo per definizione posizionati
su questo nuovo tipo di domanda delle imprese di coprirsi e conformarsi agli obblighi assicurativi", sottolinea l'Ad. "La nostra proposizione al mercato ci vede presenti sia come provider di soluzioni tecnologiche
- che possono abilitare la distribuzione, quindi facilitare anche le compagnie già player nel mondo assicurativo a distribuire questo prodotto che risulterà obbligatorio, in modalità innovativa, raggiungendo magari una grande massa di domanda - sia in maniera phygital con la nostra rete di intermediazione
".
Data la pluralità di broker, "abbiamo attivato mandati specifici
con le compagnie per sviluppare prodotti che vanno a coprire gli obblighi assicurativi in ambito Nat Cat (catastrofi naturali, ndr)".
E, afferma il manager, "siamo pronti a fornirli entro il mese di ottobre
, sia nella modalità B2B
– mettendo a disposizione dei nostri partner il prodotto e la tecnologia per lasciare a loro la distribuzione diretta – sia in modalità B2B2C
, dando pertanto anche il prodotto assicurativo attraverso i mandati che abbiamo con le compagnie assicurative".
"Crediamo che, se non dovessero intervenire altre proroghe o altre situazioni particolari, questa normativa darà un grosso impulso al mercato
e noi siamo, riteniamo, ben posizionati per coglierne i frutti
e quindi contribuire ulteriormente alla crescita dei nostri ricavi e della salute della società
", conclude De Cobelli.