Yolo, De Cobelli: semestre molto positivo, ben posizionati per cogliere frutti evoluzione mercato

(Teleborsa) - "La performance dinel primo semestre del 2025 è stata. Da un punto di vista di, abbiamoregistrando unarispetto al semestre dell'anno precedente. Questo risultato conferma lache abbiamo compiuto per innovare la tecnologia e i servizi, ma anche per rafforzare la nostra proposizione nel mondo phygital", commenta, Fondatore e Amministratore Delegato di Yolo, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.In questo senso, anche lehanno contribuito in modo positivo a questa crescita. "Noi oggi vediamo tutta la componente dell', sia sul fronteche su quello- che io chiamo phygital - crescere molto bene e molto più della componente dei servizi tecnologici che forniamo al mercato, così come era. Tant'è che il mix dei ricavi si è attestato per un 81% circa sulle commissioni di intermediazione e il rimanente sui ricavi da servizi", precisa il manager.Quindi, "riteniamo che questo percorso possa, perché c'è un tema di mercato importante da sottolineare: l', e tutti gli attori – compagnie, banche e operatori specializzati – si stanno veramente attivando per sviluppare questo mercato".In tema di, De Cobelli sottolinea che YOLO ha iniziato a fare investimenti in AI sin dalla propria costituzione, "quando ancora non era così di moda parlare di intelligenza artificiale, costituendo una soluzione che abbiamo chiamato, sviluppata in collaborazione con SAS, proprio persfruttando l'intelligenza artificiale".La società ha poi fatto ulteriori investimenti. "È di questi giorni la comunicazione sul fronte del, quindi al canale phygital, che sta crescendo molto. Si tratta di soluzioni concrete, sempre sfruttando il maggior accesso all'intelligenza artificiale in diverse forme. Sul mercato abbiamo lanciato quello che abbiamo chiamato, un agent AI sviluppato con tecnologia proprietaria che è dedicato alla".YO Insurance Assistant, prosegue il fondatore di YOLO, aiuta e facilita la, gestisce le richieste e l'esecuzione diretta delle azioni dispositive. "Riteniamo che queste tecnologie, non solo l'intelligenza artificiale ma anche tutto lo sviluppo delle tecnologie in essere, non possano che dare un, andando sempre più ad. Questo, secondo me, è un po' il tema principale del mercato".Il contesto di mercato assicurativo è inanche alla luce delle"Noi siamosu questo nuovo tipo di domanda delle imprese di coprirsi e conformarsi agli obblighi assicurativi", sottolinea l'Ad. "La nostra proposizione al mercato ci vede presenti sia come- che possono abilitare la distribuzione, quindi facilitare anche le compagnie già player nel mondo assicurativo a distribuire questo prodotto che risulterà obbligatorio, in modalità innovativa, raggiungendo magari una grande massa di domanda - sia in maniera".Data la pluralità di broker, "abbiamo attivatocon le compagnie per sviluppare prodotti che vanno a coprire gli obblighi assicurativi in ambito Nat Cat (catastrofi naturali, ndr)".E, afferma il manager, "siamo pronti a fornirli, sia nella modalità– mettendo a disposizione dei nostri partner il prodotto e la tecnologia per lasciare a loro la distribuzione diretta – sia in modalità, dando pertanto anche il prodotto assicurativo attraverso i mandati che abbiamo con le compagnie assicurative"."Crediamo che, se non dovessero intervenire altre proroghe o altre situazioni particolari,e noi siamo, riteniamo,e quindi contribuire ulteriormente alla", conclude De Cobelli.