Milano 14:14
42.596 +0,10%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 14:14
9.313 +0,14%
Francoforte 14:14
23.774 +0,12%

Bonus sport: domande al via, come fare richiesta

e a chi spetta

Economia
Bonus sport: domande al via, come fare richiesta
(Teleborsa) - Al via le domande per il contributo per le famiglie ai fini della partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche, pari a 300 euro per figlio.

E' riservato ai nuclei con Isee minorenni fino a 15mila euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. Ogni famiglia potrà richiedere l'agevolazione per un massimo di due figli.

Dalle 12 di oggi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.
Condividi
```