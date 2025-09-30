Bonus sport: domande al via, come fare richiesta

(Teleborsa) - Al via le domande per il contributo per le famiglie
ai fini della partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche, pari a 300 euro per figlio.
E' riservato ai nuclei con Isee minorenni fino a 15mila euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni
. Ogni famiglia potrà richiedere l'agevolazione per un massimo di due figli.Dalle 12 di oggi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili
sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.