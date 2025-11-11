Regno Unito, occupazione in affanno: +29.000 richieste di sussidi a ottobre

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese, nel Regno Unito, i disoccupati richiedenti un sussidio
(claimant count): a ottobre sono risultati in salita di 29.000 unità, dopo aver riportato un aumento di 400 unità a settembre (rivisto da un preliminare di +25.800). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics
(ONS), si confronta con l'aumento di 17.600 unità stimato dal consensus.
Aumenta anche il tasso di disoccupazione
, che si attesta al 5% a settembre, dal +4,8% di agosto e contro il 4,9% atteso dagli analisti.
Nei tre mesi a settembre, l'occupazione
ha fatto segnare un calo di 22mila unità, contro la salita di 91mila unità del mese precedente.
Infine, il tasso di crescita dei salari
medi ha mostrato, a settembre, un incremento del 4,6% escludendo i bonus
dal +4,7% del mese precedente, in linea con quanto indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,8%, dal +5% del consensus e del mese precedente.