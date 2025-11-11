Regno Unito, occupazione in affanno: +29.000 richieste di sussidi a ottobre

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese, nel Regno Unito, i(claimant count): a ottobre sono risultati in salita di 29.000 unità, dopo aver riportato un aumento di 400 unità a settembre (rivisto da un preliminare di +25.800). Il dato, pubblicato dall'(ONS), si confronta con l'aumento di 17.600 unità stimato dal consensus.Aumenta anche il, che si attesta al 5% a settembre, dal +4,8% di agosto e contro il 4,9% atteso dagli analisti.Nei tre mesi a settembre, l'ha fatto segnare un calo di 22mila unità, contro la salita di 91mila unità del mese precedente.Infine, ilmedi ha mostrato, a settembre, un incremento del 4,6%dal +4,7% del mese precedente, in linea con quanto indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,8%, dal +5% del consensus e del mese precedente.