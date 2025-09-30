Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:42
24.623 +0,05%
Dow Jones 21:42
46.325 +0,02%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,35% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 46.154,97 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,35% alle 19:30 e continua gli scambi a 46.154,97 punti.
