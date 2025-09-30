Milano 11:09
42.501 -0,13%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 11:09
9.281 -0,21%
Francoforte 11:09
23.730 -0,06%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 108,67 euro/MWh

Economia
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 108,67 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 22 al 28 settembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 108,67 euro/MWh, in calo dello 0,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,41 milioni di MWh (-1,8%), con la liquidità all'81,5%.

I prezzi medi di vendita hanno oscillato tra un minimo di 107,15 euro/MWh della Sardegna e un massimo di 116,13 euro/MWh in Sicilia.
Condividi
```