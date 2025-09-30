Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 108,67 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 22 al 28 settembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 108,67 euro/MWh
, in calo dello 0,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME)
, che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,41 milioni di MWh
(-1,8%), con la liquidità all'81,5%.
I prezzi medi di vendita
hanno oscillato tra un minimo di 107,15 euro/MWh della Sardegna
e un massimo di 116,13 euro/MWh in Sicilia
.