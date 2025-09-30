Milano
10:03
42.356
-0,47%
Nasdaq
29-set
24.611
0,00%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
10:03
9.269
-0,33%
Francoforte
10:03
23.695
-0,21%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 10.20
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,1%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,1%
Hang Seng a 26.596,9 punti
In breve
,
Finanza
30 settembre 2025 - 07.10
Indice Hang Seng -0,1% a quota 26.596,9 all'apertura pomeridiana.
