Martedì 30 Settembre 2025, ore 10.21
Cina, PMI manifatturiero Caixin in settembre
30 settembre 2025 - 07.25
Cina,
PMI manifatturiero Caixin in settembre pari a 51,2 punti
, in aumento rispetto al precedente 50,5 punti (la previsione era 50,3 punti).
