Milano 11:44
45.113 +0,37%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:44
9.969 +0,38%
Francoforte 11:44
24.520 +0,12%

PMI manifatturiero Unione Europea in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI manifatturiero Unione Europea in dicembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in dicembre pari a 48,8 punti, in calo rispetto al precedente 49,6 punti (la previsione era 49,2 punti).
Condividi
```