Milano 15:13
45.687 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:13
9.980 +0,29%
Francoforte 15:13
24.752 +0,86%

PMI manifatturiero Giappone in dicembre

PMI manifatturiero Giappone in dicembre
Giappone, PMI manifatturiero in dicembre pari a 50 punti, in aumento rispetto al precedente 48,7 punti (la previsione era 49,7 punti).
