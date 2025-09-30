Cofle, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price
(a 5,6 euro
per azione da 6,1 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
) sul titolo Cofle
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles.
Gli analisti scrivono che il gruppo è riuscito a mantenere la redditività e la generazione di cassa e sembra in una posizione ideale per beneficiare della normalizzazione del ciclo agricolo. L'aspetto più incoraggiante della pubblicazione sono le prospettive
per il gruppo, che sembra vedere la luce alla fine del tunnel.
TP ICAP Midcap ha incorporato questa solida pubblicazione
nelle stime, abbassando le aspettative di fatturato per il 2025
a causa della debole IAM, ma alzando le aspettative di crescita successiva e alzando le aspettative di margine per il 2025.
"Sebbene temessimo il peggio, il gruppo è riuscito a preservare la sua generazione di cassa nel primo semestre del 2025 e ci sembra in una posizione estremamente favorevole per beneficiare di una ripresa nei suoi mercati di sbocco, nonostante la sua valutazione sia depressa
", si legge nella ricerca.