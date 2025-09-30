Edil San Felice, Alantra alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Alantra
incrementa a 5,7 euro
per azione (dai precedenti 5,1 euro) il target price
su Edil San Felice
, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 28%.
Gli analisti evidenziano i risultati solidi
del primo semestre del 2025
, con una crescita del VdP e un margine EBITDA in ripresa al 23% dal 14% del secondo semestre del 2024, nonostante un aumento del costo del personale (+10 unità rispetto all'anno precedente). L'esecuzione del portafoglio ordini di 215 milioni di euro (+67% anno su anno; livello record) sarà il catalizzatore chiave per il secondo semestre del 2025-26, con importanti contratti tra cui circa 47 milioni di euro da ASPI, 7,5 milioni di euro da ANAS e 1,8 milioni di euro da Avio
, oltre ad ulteriori aggiudicazioni nel secondo semestre del 2025 (oltre 17 milioni di euro da ASPI, 13 milioni di euro da Autostrade del Brennero) che rafforzano la visibilità.
Alantra ha prudentemente ridotto del 5% le stime sulle vendite per l'anno fiscale 2025 per riflettere potenziali ritardi nei progetti, ma ha aumentato le aspettative sul margine EBITDA
a seguito di una solida delivery nel primo semestre, grazie a un migliore mix di progetti. I margini sono ora previsti al 21,4% nell'anno fiscale 2025 (+60 punti base rispetto al periodo precedente), in aumento al 22,4% nel 2026 e al 23,2% nel 2027.
La generazione di cassa rimane interessante
, supportata da una migliore gestione del capitale circolante e da una più rapida riscossione dei crediti IVA, con una liquidità netta prevista a 4,8 milioni di euro quest'anno e in aumento a 15,8 milioni di euro entro il 2027. "Riteniamo che i risultati del primo semestre forniscano motivi di maggiore ottimismo
", si legge nella ricerca.