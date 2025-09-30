Edilizia penitenziaria, terza riunione della Cabina di regia

(Teleborsa) - Si è svolta a Palazzo Chigi l
a terza riunione della Cabina di regia per l’edilizia penitenziaria,
che ha ormai cadenza periodica. Promossa anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, vi hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, i Sottosegretari per la Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e Andrea Ostellari, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria Marco Doglio, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i Provveditori interregionali alle opere pubbliche.
Nella riunione - spiega la nota - si è fatto il punto sul Piano articolato dal Commissario Doglio, e sullo stato di avanzamento lavori previsti fino al dicembre 2027,
ponendo insieme e coordinando gli interventi in capo al MIT, al DAP al DGMC-Dipartimento per la Giustizia Minorile e al CS-Commissario straordinario.
Il Programma degli interventi di edilizia penitenziaria
per gli anni 2025-2027 porterà a un totale di 10.676 nuovi posti detentivi, e in particolare 2.636 a cura del DAP, 57 del DGMC, 3.314 del MIT e 4.669 del CS. I posti previsti da consegnare nel 2025 da settembre a dicembre sono 506, nel 2026 5.739, nel 2027 4.074, per un ammontare complessivo di 10.319.
Alle realizzazioni in corso d’opera vanno aggiunti gli 859 posti detentivi già consegnati da ottobre 2022 a settembre 2025,
sì che per l’intero arco della Legislatura i nuovi posti saranno complessivamente 11.178, fra quelli realizzati dall’ottobre 2022 a quelli in fase di completamento entro il 2027.
.