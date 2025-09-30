Edilizia penitenziaria, terza riunione della Cabina di regia

(Teleborsa) -a terza riunione della Cabina di regia pche ha ormai cadenza periodica. Promossa anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, vi hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, i Sottosegretari per la Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e Andrea Ostellari, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria Marco Doglio, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i Provveditori interregionali alle opere pubbliche.Nella riunione - spiega la nota -ponendo insieme e coordinando gli interventi in capo al MIT, al DAP al DGMC-Dipartimento per la Giustizia Minorile e al CS-Commissario straordinario.Il Programma degli interventi diper gli anni 2025-2027 porterà a un totale di 10.676 nuovi posti detentivi, e in particolare 2.636 a cura del DAP, 57 del DGMC, 3.314 del MIT e 4.669 del CS. I posti previsti da consegnare nel 2025 da settembre a dicembre sono 506, nel 2026 5.739, nel 2027 4.074, per un ammontare complessivo di 10.319.Alle realizzazioni in corso d’opera vanno aggiuntisì che per l’intero arco della Legislatura i nuovi posti saranno complessivamente 11.178, fra quelli realizzati dall’ottobre 2022 a quelli in fase di completamento entro il 2027.