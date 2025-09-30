Euronext lancia il primo mercato europeo completamente integrato per gli ETF

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha annunciato il, il primo marketplace completamente integrato per exchange-traded fund (ETF) ed exchange-traded product (ETP) in tutta Europa.L'iniziativa è progettata peroperativa e accelerare la crescita dell'ecosistema europeo degli ETF, si legge in una nota. Offrendo quotazione, negoziazione, compensazione e regolamento in un unico ambiente integrato, Euronext ETF Europe intende garantire notevoli guadagni di efficienza e trasparenza per l'intera catena del valore, inclusi emittenti, market maker, distributori, depositari e investitori finali. Gli investitori, in particolare il retail, godranno di un accesso più trasparente e conveniente a una gamma più ampia di ETF da tutta Europa, supportati da una maggiore liquidità, una maggiore visibilità dei prezzi e una selezione più ampia a prezzi più competitivi.Per la prima volta, gli emittenti di ETF potranno. Beneficeranno di processi amministrativi semplificati e di una riduzione delle duplicazioni normative, ottenendo la possibilità di quotare una sola volta e distribuire i loro prodotti senza soluzione di continuità in tutta Europa, con un time-to-market più rapido e una maggiore portata. Gli emittenti potranno inoltre quotare un'ampia gamma di prodotti, coprendo diverse classi di attività e benchmark sottostanti, e offrire lo stesso prodotto in diverse denominazioni valutarie.Essendo collegati a qualsiasi piattaforma Euronext, i broker e i trader aderenti avranno accesso all'intera gamma di ETF disponibile su Euronext attraverso un modello di adesione armonizzato e un'infrastruttura unificata. Un, basato sulla piattaforma di trading Optiq di Euronext, consoliderà la liquidità tra le diverse giurisdizioni, consentendo una determinazione dei prezzi più efficace, spread più ridotti e una migliore qualità di esecuzione. Tutti i partecipanti beneficeranno di un flusso di dati di mercato unificato e di un unico punto di connettività.Anche le operazioni post-trading saranno notevolmente migliorate grazie a, riducendo sia gli oneri operativi che i requisiti patrimoniali. Tutte le transazioni saranno compensate tramite Euronext Clearing, consentendo un netting ottimale. Il regolamento degli ETF denominati in EUR sarà offerto tramite Euronext Securities, consentendo ai clienti di beneficiare di un servizio europeo e basandosi sulla piattaforma di regolamento comune europea, Target2-Securities. Ciò sarà supportato da un flusso di lavoro straight-through processing (STP) e da un nuovo sistema di conferma post-trading. Per garantire una transizione fluida, gli accordi di regolamento esistenti per i membri negoziatori potranno rimanere in vigore fino a settembre 2026.Euronext ETF Europe è supportato da emittenti che rappresentano oltre il 90% degli asset ETF europei e da importanti broker, tra cui:, Banca Akros, Bitwise,, BNP Paribas Asset Management, Bourse Direct,, DWS, Easybourse, Fidelity International, Fideuram,, Franklin Templeton, HANetf, HSBC Asset Management, Intermonte, Invesco, Janus Henderson Investors, J.P. Morgan Asset Management, KBC Bank, L&G - Asset Management, Leverage Shares, Method Investments & Advisory, Ossiam, Robeco,, State Street Investment Management, VanEck Europe, Vanguard, WisdomTree e 21Shares."Il lancio di Euronext ETF Europe segna un passo avanti strategico nella costruzione di un mercato dei capitali europeo realmente unificato e competitivo - ha detto, Global Head of Derivatives and Post-Trade di Euronext - Creando il primo ecosistema ETF completamente integrato tra le diverse giurisdizioni, non solo eliminiamo inefficienze strutturali di lunga data, ma stabiliamo anche un nuovo standard di trasparenza, accessibilità e scalabilità negli investimenti europei".Tra i broker,, AD di Directa SIM, ha dichiarato che "con la creazione di un nuovo, grande mercato europeo per gli ETF, si offre un maggiore livello di accessibilità, trasparenza ed efficienza a un'ampia gamma di investitori che negli ultimi anni hanno mostrato grande interesse per questa tipologia di strumenti finanziari, che offrono ampie opportunità di diversificazione del portafoglio".