Milano
10:07
42.354
-0,47%
Nasdaq
29-set
24.611
0,00%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
10:07
9.269
-0,33%
Francoforte
10:07
23.678
-0,28%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 10.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: Puma in rally
Francoforte: Puma in rally
Migliori e peggiori
,
In breve
30 settembre 2025 - 09.50
Seduta decisamente positiva per
Puma
, che tratta in rialzo del 5,49%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: brillante l'andamento di Puma
Francoforte: in calo Puma
Francoforte: movimento negativo per Puma
Francoforte: andamento negativo per Puma
Argomenti trattati
Puma
(2)
Titoli e Indici
Puma
+4,55%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Puma
Francoforte: seduta euforica per Puma
Francoforte: scambi in positivo per Puma
Francoforte: movimento negativo per Puma
Francoforte: giornata depressa per Puma
Francoforte: calo per Puma
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto