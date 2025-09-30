Francoforte: seduta euforica per Puma

(Teleborsa) - Brilla Puma
, che passa di mano con un aumento del 5,49%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Puma
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21,69 Euro. Primo supporto a 20,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,11.
