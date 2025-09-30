Milano 10:07
42.354 -0,47%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:07
9.269 -0,33%
Francoforte 10:07
23.678 -0,28%

Francoforte: seduta euforica per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: seduta euforica per Puma
(Teleborsa) - Brilla Puma, che passa di mano con un aumento del 5,49%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Puma subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21,69 Euro. Primo supporto a 20,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```