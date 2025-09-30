Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 3,40 euro
per azione (da 3,60 euro) il target price
sul titolo Gentili Mosconi
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando il giudizio
a "Buy
" visto l'upside potenziale del 20%.
Gli analisti scrivono che la società ha registrato risultati del primo semestre in linea con le tendenze di mercato
delle case di moda a cui si rivolge, con una performance in contrasto con quella dei player affermati del lusso.
La semestrale rafforza la convinzione degli analisti che la società sia in grado di stabilizzare i propri ricavi organici quest'anno, migliorando al contempo leggermente la redditività. Il momentum si sta rivelando più favorevole
nel secondo semestre per Gentili Mosconi, che ha lavorato senza sosta durante la crisi (del settore moda) per acquisire nuovi clienti, acquisire quote di mercato con quelli esistenti, migliorare l'integrazione della propria catena del valore e ottimizzare la propria struttura industriale.
Il TP è stato abbassato a seguito dell'aggiornamento delle stime per il periodo 2025-2028, ora basate su uno scenario di mercato sottostante più prudente
.