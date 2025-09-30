Milano 10:07
42.354 -0,47%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:07
9.269 -0,33%
Francoforte 10:07
23.678 -0,28%

Germania, prezzi import agosto -0,5% mese, -1,5% anno

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Calano più delle attese i prezzi import in Germania ad agosto 2025. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione pari a -0,5% su mese, contro il -0,2% atteso dagli analisti e dopo il -0,4% di luglio.

Su base annuale si registra un decremento dell'1,5% a fronte del -1,4% del mese precedente.

Escludendo i prezzi dell'energia, i prezzi all'importazione ad agosto 2025 sono rimasti invariati rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente. Escludendo solo il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, l'indice dei prezzi all'importazione è risultato inferiore dello 0,6% rispetto al livello di agosto 2024 e dello 0,4% rispetto a luglio 2025.

Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,5% su anno e un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente.

