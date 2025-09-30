Germania, prezzi import agosto -0,5% mese, -1,5% anno

(Teleborsa) - Calano più delle attese i. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione pari a -0,5% su mese, contro il -0,2% atteso dagli analisti e dopo il -0,4% di luglio.Su base annuale si registra un decremento dell'1,5% a fronte del -1,4% del mese precedente., i prezzi all'importazione ad agosto 2025 sono rimasti invariati rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente. Escludendo solo il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, l'indice dei prezzi all'importazione è risultato inferiore dello 0,6% rispetto al livello di agosto 2024 e dello 0,4% rispetto a luglio 2025.Per quanto riguarda i, si è registrato un incremento dello 0,5% su anno e un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente.