Giappone, vendite al dettaglio agosto -1,1% m/m e -1,1% a/a

(Teleborsa) - Calano contro le attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite ad agosto, su base annua, sono scese dell'1,1% contro il +0,4% del mese precedente. Gli analisti si attendevano un +1,0%. Le vendite sono diminuite dell'1,1% anche su base mensile.

Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un -2,0% su anno e un -0,8% su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento dell'1,8% tendenziale e un calo dell'1,5% su mese.

